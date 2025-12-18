Acesse sua conta
Dudu Camargo é campeão de A Fazenda 17 e conquista R$2 milhões

Apresentador encantou o público com a sua estratégia e personalidade dentro da sede

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 23:56

Dudu Camargo levou R$2 milhões
Dudu Camargo levou R$2 milhões

O favoritismo se confirmou: Dudu Camargo é o mais novo campeão de "A Fazenda 17"! Em Grande Final exibida ao vivo na Record nesta quinta-feira (18), Adriane Galisteu consagrou o jornalista e apresentador como o vencedor do reality rural. Ele levou R$2 milhões de reais para casa.

Com uma trajetória de triunfos, incluindo 4 Provas do Fazendeiro vencidas, o famoso conquistou o público através de sua estratégia e personalidade dentro da sede. A segunda colocação, que rendeu um carro zero km, ficou com a ex-atriz mirim Duda Wendling, responsável por movimentar a casa com muitas paixões e língua afiada. 

Já Saory conquistou o terceiro lugar no pódio, recebendo um prêmio de R$ 100 mil. Fabiano Moraes, por sua vez, ficou na quarta posição e levou R$50 mil para casa.

Dudu Camargo

Dudu Camargo está namorando a apresentadora Suyane Pessoa
Antes de conquistar público em 'A Fazenda', Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram
Dudu Camargo por Reprodução

LEIA MAIS

Walério e Mesquita são eliminados de A Fazenda 17 na última Roça

Considerada 'planta', Kathy Maravilha é eliminada de A Fazenda 17 com apenas 1,59% dos votos

Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Boninho invade 'A Fazenda 17' e surpreende peões ao revelar motivo; entenda

Eliminada de A Fazenda 17, Carol Lekker implora por emprego na Record

Trajetória de Dudu no programa

Dudu entrou para a história do programa ao conquistar 4 chapéus de Fazendeiro, escapando de quase todas as Roças em que foi colocado. Assim, o apresentador foi garantindo sua permanência no reality, onde colocou em prática uma estratégia obstinada de confiar em si próprio e sustentar suas convicções. Destaque do início ao fim, ele fez inúmeras jogadas com adversários e aliados para conseguir permanecer, o que encantou o público.  

Na reta final, Dudu entrou na mira de Toninho Tornado, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita, Duda Wendling e de Walério Araújo e ainda engatou um relacionamento polêmico com a influenciadora Saory Cardoso. 

Quem é Dudu Camargo

Natural de Vila Formosa, em São Paulo, Dudu Camargo, de 27 anos, é jornalista a fez parte do SBT por 15 anos, onde se tornou conhecido ao apresentar diversos programas jornalísticos.

Camargo iniciou como ator na emissora na novela Revelação (2008) e em seguida interpretou o “Homem do Saco”, no extinto programa de entretenimento “Fofocando”. Em 2016, o mais novo campeão ganhou notoriedade ao assumir a apresentação do telejornal "Primeiro Impacto", com apenas 18 anos, e, no ano seguinte, assumiu a bancada do "SBT News".

A Fazenda 17 Reality Show

