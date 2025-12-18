Enquete Final A Fazenda 17: Peoa diminui distância e pode desbancar favorito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:31
O jogo de A Fazenda 17 ainda não está ganho. O ex-apresentador Dudu Camargo desponta como favorito de acordo com a Enquete Final do CORREIO, mas uma outra participante está se aproximando aos poucos e aumentando a sua porcentagem de preferência pelo público. Dudu Camargo, Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso estão em disputa pelo título de campeão da edição, que será anunciado daqui há pouco, na noite desta quinta-feira (18), ao vivo na Record.
De acordo com a parcial das 19h20, quem pode desbancar Dudu é a Duda Wendling. Ela diminuiu a distância do primeiro colocado que aparece com 48.25% dos votos para ganhar (antes, ele detinha 50.63%). A a ex-atriz mirim está com 26.36% , cerca de 1,5% a mais que a porcentagem anterior (25.27%). Já a influenciadora Saory Cardoso está logo abaixo com 24.24% da preferência. Apenas 1.14% querem ver Fabiano Moraes campeão.
Finalistas de A Fazenda 17
Um deles receberá R$ 2 milhões de reais na Grande Final que acontece na noite desta quinta-feira (18), na Record, a partir das 22h30. Até lá a votação oficial está aberta pelo R7.
