Giovanna Lancellotti revela que vomitou nas gravações de Dona de Mim

Atriz viveu momentos difíceis como Kami na novela

Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:10

Giovanna Lancellotti vive Kami em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Giovanna Lancellotti revelou que viveu a cena mais desafiadora de sua carreira como atriz em "Dona de Mim". A personagem Kami, interpretada pela atriz, foi vítima de estupro na novela e ela precisou dar vida aos traumas e cicatrizes de alguém que é alvo desse crime. Em entrevista à imprensa, a famosa contou que chegou a vomitar após gravar as cenas de violência sexual.



"Essa sequência foi, com certeza, a mais difícil da minha carreira. Primeiro, porque eu tive pouco tempo para me preparar. Foi uma questão de três semanas. E eu, quando li, tive aquele baque como mulher, de ser o maior medo de todas nós, independentemente de idade, de classe social, todo mundo tem medo de que algo desse tipo aconteça", afirmou atriz.

Segundo ela, a maior agonia ocorreu depois da gravação da cena pós-abuso, em que a personagem aparece no chuveiro, se limpando após o ocorrido. Tanto ela quando a diretora Mariana Duarte passaram mal e sentiram sintomas físicos durante o dia.

"Quando a gente gravou a cena do pós-estupro mesmo, que é a cena do chuveiro, quando ela chega em casa e tal, foi uma diária longa, de 28 cenas, e todas muito exaustivas, eu voltei para casa em choque. Porque é difícil o seu corpo entender que 'ó, é brincadeira, hein? Vamos voltar agora, hein? Vamos brincar com os cachorros'. Tipo assim, não, tem alguma coisa que fica ali, é físico", revelou Giovanna.

Imersão profunda

Muito estudo foi necessário para dar vida á Kami. De acordo com Ancellotti, ela buscou materiais audiovisual, como filmes, séries e documentários sobre o tema, além de depoimentos de amigas que já haviam vivido situações de abuso.

Para a atriz, a história de Kami ganha ainda mais relevância com os casos chocantes recentes de feminicídio no país. O papel é uma forma de poder representar um sofrimento que é real e cotidiano.