'UM DIA DE CADA VEZ'

Após anunciar corrente de oração, Lucas Borbas atualiza quadro de saúde de Isabel Veloso: ‘Ganhei meu dia’

Esposo da influenciadora que luta contra câncer atualizou seu quadro de saúde nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:50

Isabel Veloso e Lucas Borbas Crédito: Reprodução | Instagram

Lucas Borbas, esposo de Isabel Veloso, usou as redes sociais mais uma vez para atualizar o quadro de saúde da influenciadora digital. Emocionado com a evolução de Isabel, o influencer explicou que ela tem evoluído bem.

“Vim trazer notícias da Bel pra vocês hoje. Visitei ela, a Bel estava menos inchada hoje, tava gesticulando bastante comigo, e eu não quero entrar em detalhes com vocês. É difícil, mas foi um dia bom. Graças a Deus hoje foi um dia bom, e eu agradeço muito a Deus, muitas orações que vocês tem feito pela Isabel, e hoje eu posso falar que eu ganhei meu dia”, disse através dos Stories do Instagram. O influenciador tem um filho, Isabel, Arthur, de 11 meses.

Lucas chegou a compartilhar nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (17), uma mensagem para organizar uma corrente de oração em prol de Isabel. O pai de Isabel, Joelson Veloso, também comemorou a evolução da filha nas redes sociais, e voltou a usar o termo “milagre”. “Gratidão pelas vitórias do dia. Mesmo nos dias difíceis, seguimos com fé. Cada pequena conquista é um milagre, uma resposta de Deus. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Seguimos firmes, acreditando que o melhor está por vir”, escreveu, com uma foto do filho da influenciadora ao fundo.

Joelson compartilhou outra foto em que entra com a filha na cerimônia de casamento. “Mantenhamos a fé. Isabel segue lutando com coragem, mesmo em meio a instabilidade. Seguimos em oração, acreditando que Deus está cuidando de cada detalhe. Um dia de cada vez”, diz a mensagem publicada pelo pai da influenciadora.

Relembre trajetória de Isabel Veloso

Isabel fez da dor uma forma de mostrar sua luta contra um linfoma de Hodgkin, descoberto em outubro de 2021, aos 15 anos, e inspirar outras pessoas que estejam passando por situações parecidas. O tumor foi localizado no pescoço e no tórax, o que a impediu de respirar e comprimiam seu coração.

Meses depois, em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes socias que ficou careca por causa da quimioterapia. Em março, ela completou a última sessão de tratamento, mas dois meses depois, descobriu que as iniciativas não surtiram o efeito esperado.

Ela passou por um transplante de médula óssea autólogo, quando o material vem da própria pessoa, e em janeiro de 2023, compartilhou com os seguidores que tinha “vencido o câncer” e seguiu até setembro do mesmo ano em tratamento de imunoterapia para restabelecer sua saúde.

Em março de 2024, ela contou que estava em fase terminal e que os médicos haviam dado uma estimativa de poucos meses de vida. "O tumor que tem no meu corpo cresce de uma maneira muito rápida e ele fica localizado em um lugar de extremo risco, porque está em volta do meu coração. Conforme ele cresce, aumentam as chances de ele parar meu coração. Os médicos diminuíram o meu tempo e me deram de 2 a 4 meses. Só que isso pode variar muito com a forma que eu vou lidar com tudo isso, e eu prefiro acreditar que eu ainda tenho seis meses", explicou.

Em abril de 2024, Isabel se casou com Lucas Borbas. Fornecedores doaram serviços para que ela conseguisse realizar seu sonho antes do tempo que os médicos haviam estipulado para sua vida.

No entanto, ao fazer esforços durante a festa, ela teve um princípio de infarto e sofreu com fortes dores, tendo que ficar hospitalizada. "Meus dois braços e meu peito ficaram dormentes de tanto que formigavam e senti um aperto no coração. Dei um grito porque eu não senti meu coração por uns dois segundos e ficou tudo preto. Lembro de conseguir me acalmar e conseguir dormir. Estou usando cilindro porque estou sentindo muita falta de ar", relatou.

Meses depois, em agosto, Isabel anunciou que estava grávida de seu primeiro filho, Arthur, e disse que tomou a decisão de engravidar após descobrir que sua doença estava estável. Quando a criança nasceu, Isabel começou a tomar uma nova medicação para conseguir ver o filho crescer.