Lucas Borbas recebe más notícias sobre saúde de Isabel Veloso e retorna à Curitiba

Com câncer, influenciadora está internada em UTI na capital paranaense devido a problemas respiratórios

Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:30

Isabel Veloso e Lucas Borba Crédito: Reprodução

O marido de Isabel Veloso Lucas Borbas informou através das redes sociais na tarde desta quinta-feira (11), que recebeu notícias "não muito boas" sobre a saúde da influenciadora e por isso está retornando para Curitiba (PR) onde, onde a jovem está internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner.

Ao anunciar o ocorrido, ele pediu orações dos seguidores pela saúde da amada. “Hoje, pela tarde, recebi algumas notícias não muito boas sobre a Isabel e por isso estou voltando para Curitiba. Não quero entrar em detalhes, mas peço oração a todos que sempre nos acolheram com tanto carinho. Agradeço, de verdade, a cada pessoa que tem feito tanto por nós – em silêncio, em oração, em gestos, em palavras. Seguimos firmes, com fé, e acreditando que Deus está conosco em cada passo”, escreveu ele nos stories do Instagram.

Isabel Veloso trata um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e foi internada no dia 27 de novembro após ter uma piora no quadro respiratório e precisar ser intubada. Ela chegou a ter alta, mas logo precisou retornar ao hospital.

Decisão difícil

Nesta quarta-feira (10), Lucas Borba, partilhou uma decisão difícil que precisou tomar através de um vídeo publicado no YouTube. A mudança comunicada por ele ocorre por conta da internação da influenciadora em hospital em Curitiba (PR), em um estado crítico de saúde.