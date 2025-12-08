INTERNADA

Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'

Influenciadora está internada em estado grave desde o dia 27 de novembro

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:27

Lucas Borbas e Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (8) e pediu respeito à privacidade da influenciadora, que está internada em estado delicado na UTI do Hospital Erasto Gaertner em Curitiba (PR). O empresário lamentou o vazamento de "imagens e informações que a expõem em um momento de extrema fragilidade", além de atualizar sobre o estado de saúde da esposa, que tem 19 anos de idade e trata um linfoma de Hodgkin desde os 15.

"Sei que Isabel é uma figura pública querida, acompanhada por muitas pessoas que genuinamente torcem por ela e enviam diariamente palavras de apoio e fé. Sou grato por todo esse carinho. Entretanto, tenho observado, com profunda tristeza e preocupação, a divulgação de imagens e informações que expõem Isabel em um momento de extrema fragilidade, práticas que, além de desnecessárias, contrariam as orientações da instituição onde ela está internada e violam sua privacidade", começou Lucas.

"É importante lembrar que Isabel sempre escolheu compartilhar sua luta contra o câncer de forma leve e consciente, preservando sua intimidade e mantendo sua dignidade. Registrar e divulgar imagens dela desacordada, sem seu consentimento, vai contra tudo o que ela sempre defendeu e representa uma invasão dolorosa para todos nós", acrescentou.

Lucas também falou sobre a importância da empatia e da responsabilidade neste momento sensível. "A família reconhece e valoriza todas as orações e manifestações de carinho. Contudo, lamentamos que algumas pessoas utilizem a fé e a fragilidade de Isabel como forma de obter visibilidade nas redes sociais. A oração mais verdadeira é aquela feita no silêncio do coração, com sinceridade, e não a que se transforma em conteúdo para gerar curtidas ou alimentar páginas sensacionalistas", afirmou.

"Peço, com respeito e firmeza, que a privacidade de Isabel seja preservada, que todos possam honrar sua história, sua força e sua dignidade neste momento tão sensível. Este é um período que exige empatia, responsabilidade e humanidade. Agradeço profundamente a compreensão e o apoio de todos", concluiu o empresário.

Lucas também atualizou os seguidores sobre o quadro de saúde da esposa. "A Isabel está estável, ainda com ajuda dos aparelhos. É um momento delicado, e como marido eu preciso dizer: postem fotos dela cheia de vida, sorrindo, vivendo -- porque é assim que eu vejo a minha Isa. O que ela passa agora é um trecho, não um fim. Eu creio nisso. E obrigado a cada um que ora por ela em silêncio. A fé de vocês tem sustentado a gente".

Em nota enviada à revista Quem, a assessoria de comunicação do Hospital Erasto Gaertner emitiu uma nota sobre o que foi dito por Lucas. "Pelo que foi apurado pelo HEG, as imagens da paciente Isabel Veloso, que têm circulado nas redes sociais, foram originalmente publicadas pela própria família e, posteriormente, recortadas e reutilizadas por terceiros, fora do contexto inicial", informou.