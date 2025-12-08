Acesse sua conta
Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Artista deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:08

Poliana Rocha mostrou Leonardo em hospital de Goiânia
Poliana Rocha mostrou Leonardo em hospital de Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Poliana Rocha, na manhã desta segunda-feira (8) nas redes sociais. Ela mostrou o marido deitado em uma maca tomando soro na veia, com o rosto virado para a parede, e explicou o motivo da ida ao hospital.

A jornalista negou que Leonardo estaria sendo medicado após uma noite de bebedeira e, em tom de brincadeira, escreveu: "Será que é ressaca? Só que não! Teve um quadro de diarreia e desidratou", disse a mãe de Zé Felipe, de 27 anos.

Poliana Rocha e Leonardo

Leonardo foi internado em hospital por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo da Costa, da dupla Leandro & Leonardo por Reprodução
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha por Reprodução
Ana Castela embarca em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Poliana, Leonardo e Virginia por Reprodução/Instagram
1 de 17
Leonardo foi internado em hospital por Reprodução/Instagram

No dia anterior, o casal fez um almoço de domingo para os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos da antiga relação de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Os três almoçaram com os avós e, em seguida, partiram para Londrina, no Paraná, onde estão hospedados na casa da madrasta, Ana Castela, de 22 anos. Eles ganharam presentes da Boiadeira e passearam pelo curral da artista. Pela manhã, fizeram carinho em bodes.

