Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Artista deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:08

Poliana Rocha mostrou Leonardo em hospital de Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Poliana Rocha, na manhã desta segunda-feira (8) nas redes sociais. Ela mostrou o marido deitado em uma maca tomando soro na veia, com o rosto virado para a parede, e explicou o motivo da ida ao hospital.

A jornalista negou que Leonardo estaria sendo medicado após uma noite de bebedeira e, em tom de brincadeira, escreveu: "Será que é ressaca? Só que não! Teve um quadro de diarreia e desidratou", disse a mãe de Zé Felipe, de 27 anos.

