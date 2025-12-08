Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:08
O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Poliana Rocha, na manhã desta segunda-feira (8) nas redes sociais. Ela mostrou o marido deitado em uma maca tomando soro na veia, com o rosto virado para a parede, e explicou o motivo da ida ao hospital.
A jornalista negou que Leonardo estaria sendo medicado após uma noite de bebedeira e, em tom de brincadeira, escreveu: "Será que é ressaca? Só que não! Teve um quadro de diarreia e desidratou", disse a mãe de Zé Felipe, de 27 anos.
Poliana Rocha e Leonardo
No dia anterior, o casal fez um almoço de domingo para os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos da antiga relação de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Os três almoçaram com os avós e, em seguida, partiram para Londrina, no Paraná, onde estão hospedados na casa da madrasta, Ana Castela, de 22 anos. Eles ganharam presentes da Boiadeira e passearam pelo curral da artista. Pela manhã, fizeram carinho em bodes.