Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Filme estrelado por Wagner Moura celebra indicações importantes, aumentando as chances do Brasil na temporada de premiações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:58

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

A temporada de premiações oficialmente começou. Na manhã desta segunda-feira (08), o Globo de Ouro 2026 divulgou seus indicados, e o Brasil tem motivo para comemorar: o filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, garantiu espaço em algumas das categorias mais cobiçadas da cerimônia.

A 83ª edição da premiação acontece no dia 11 de janeiro de 2026, novamente com apresentação da comediante Nikki Glaser. E, se no ano passado Fernanda Torres já havia emocionado os brasileiros ao vencer como Melhor Atriz em Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, a expectativa agora é que Wagner Moura siga pelo mesmo caminho, e ele já começou bem.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre em Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e também rendeu a Moura uma indicação como Melhor Ator de Drama.

Destaque brasileiro

Na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, “O Agente Secreto” disputa com produções da França, Coreia do Sul, Noruega, Espanha e Tunísia. No ano passado, essa mesma categoria teve um filme brasileiro concorrendo, Ainda Estou Aqui, mas o prêmio acabou ficando com o francês Emilia Perez.

Agora, o longa brasileiro chega muito mais forte. Desde a estreia, o filme vem acumulando elogios e vencendo importantes prêmios da crítica. Na última semana levou Melhor Filme Internacional no NYFCC (Círculo de Críticos de Nova York) e Wagner Moura saiu como Melhor Ator. Em Cannes, o longa também foi premiado pelo Júri da Crítica.

Com esse histórico, especialistas já apontam que o título pode chegar não só ao Globo de Ouro, mas também ao Oscar 2026, representando o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional e com chances reais de indicação em Melhor Filme.

O Agente Secreto 1 de 19

História de ‘O Agente Secreto’

Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a jornada de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho mais novo, enfrentando os riscos e tensões da ditadura militar. A atuação intensa de Wagner Moura é um dos pontos mais elogiados pela crítica internacional.

Veja a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026

Melhor Filme de Drama

Frankenstein

Hamnet

Foi Apenas um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra

Guillermo Del Toro – Frankenstein



Ryan Coogler – Pecadores



Joachim Trier – Valor Sentimental



Chloé Zhao – Hamnet



Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente



Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente — França

No Other Choice — Coreia do Sul

O Agente Secreto — Brasil

Valor Sentimental — Noruega

A Voz de Hind Rajab — Tunísia

Melhor Ator de Drama

Joel Edgerton – Sonhos de Trem

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – Coração de Lutador

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – O Agente Secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz de Comédia/Musical

Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria

Cynthia Erivo – Wicked: Parte 2

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra

Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra

Ronald Bronstein e Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Pecadores

Maggie O’Farrell e Chloé Zhao – Hamnet

Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente

Joachim Trier e Eskil Vogt – Valor Sentimental

Melhor Filme de Animação

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito

Elio

Guerreiras do K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein

Hamnet

Pecadores

Uma Batalha Após a Outra

F1 – O Filme

TELEVISÃO

Melhor Minissérie ou Filme para TV

Adolescência

Morrendo por Sexo

Black Mirror

All Her Fault

O Monstro em Mim

A Namorada Ideal

Melhor Ator em Série de Drama

Diego Luna – Andor

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Ruptura

Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV