Globo de Ouro 2026: indicados são revelados e 'O Agente Secreto' coloca Brasil em destaque; confira indicados

Filme estrelado por Wagner Moura celebra indicações importantes, aumentando as chances do Brasil na temporada de premiações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:58

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

A temporada de premiações oficialmente começou. Na manhã desta segunda-feira (08), o Globo de Ouro 2026 divulgou seus indicados, e o Brasil tem motivo para comemorar: o filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, garantiu espaço em algumas das categorias mais cobiçadas da cerimônia.

A 83ª edição da premiação acontece no dia 11 de janeiro de 2026, novamente com apresentação da comediante Nikki Glaser. E, se no ano passado Fernanda Torres já havia emocionado os brasileiros ao vencer como Melhor Atriz em Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, a expectativa agora é que Wagner Moura siga pelo mesmo caminho, e ele já começou bem.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre em Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e também rendeu a Moura uma indicação como Melhor Ator de Drama.

  • Destaque brasileiro 

Na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, “O Agente Secreto” disputa com produções da França, Coreia do Sul, Noruega, Espanha e Tunísia. No ano passado, essa mesma categoria teve um filme brasileiro concorrendo, Ainda Estou Aqui, mas o prêmio acabou ficando com o francês Emilia Perez.

Agora, o longa brasileiro chega muito mais forte. Desde a estreia, o filme vem acumulando elogios e vencendo importantes prêmios da crítica. Na última semana levou Melhor Filme Internacional no NYFCC (Círculo de Críticos de Nova York) e Wagner Moura saiu como Melhor Ator. Em Cannes, o longa também foi premiado pelo Júri da Crítica.

Com esse histórico, especialistas já apontam que o título pode chegar não só ao Globo de Ouro, mas também ao Oscar 2026, representando o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional e com chances reais de indicação em Melhor Filme.

O Agente Secreto

[Edicase]Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
[Edicase]Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

  • História de ‘O Agente Secreto’

Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a jornada de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho mais novo, enfrentando os riscos e tensões da ditadura militar. A atuação intensa de Wagner Moura é um dos pontos mais elogiados pela crítica internacional.

  • Veja a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026

CINEMA 

  • Melhor Filme de Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

  • Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Guillermo Del Toro – Frankenstein
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente

  • Melhor Filme Internacional

  • Foi Apenas um Acidente — França
  • No Other Choice — Coreia do Sul
  • O Agente Secreto — Brasil
  • Valor Sentimental — Noruega
  • A Voz de Hind Rajab — Tunísia

  • Melhor Ator de Drama

  • Joel Edgerton – Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – Coração de Lutador
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

  • Melhor Atriz de Comédia/Musical

  • Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria
  • Cynthia Erivo – Wicked: Parte 2
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra
  • Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

  • Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

  • Melhor Roteiro

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Ronald Bronstein e Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Maggie O’Farrell e Chloé Zhao – Hamnet
  • Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente
  • Joachim Trier e Eskil Vogt – Valor Sentimental

  • Melhor Filme de Animação

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

  • Melhor Trilha Sonora

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra
  • F1 – O Filme

TELEVISÃO

  • Melhor Minissérie ou Filme para TV

  • Adolescência
  • Morrendo por Sexo
  • Black Mirror
  • All Her Fault
  • O Monstro em Mim
  • A Namorada Ideal

  • Melhor Ator em Série de Drama

  • Diego Luna – Andor
  • Mark Ruffalo – Task
  • Adam Scott – Ruptura
  • Noah Wyle – The Pitt
  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Gary Oldman – Slow Horses

  • Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV

  • Owen Cooper – Adolescência
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Jason Isaacs – The White Lotus
  • Tramell Tillman – Ruptura
  • Ashley Walters – Adolescência

Cinema Filme Wagner Moura O Agente Secreto Globo de Ouro

