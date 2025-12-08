Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:58
A temporada de premiações oficialmente começou. Na manhã desta segunda-feira (08), o Globo de Ouro 2026 divulgou seus indicados, e o Brasil tem motivo para comemorar: o filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, garantiu espaço em algumas das categorias mais cobiçadas da cerimônia.
A 83ª edição da premiação acontece no dia 11 de janeiro de 2026, novamente com apresentação da comediante Nikki Glaser. E, se no ano passado Fernanda Torres já havia emocionado os brasileiros ao vencer como Melhor Atriz em Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, a expectativa agora é que Wagner Moura siga pelo mesmo caminho, e ele já começou bem.
O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre em Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e também rendeu a Moura uma indicação como Melhor Ator de Drama.
Na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, “O Agente Secreto” disputa com produções da França, Coreia do Sul, Noruega, Espanha e Tunísia. No ano passado, essa mesma categoria teve um filme brasileiro concorrendo, Ainda Estou Aqui, mas o prêmio acabou ficando com o francês Emilia Perez.
Agora, o longa brasileiro chega muito mais forte. Desde a estreia, o filme vem acumulando elogios e vencendo importantes prêmios da crítica. Na última semana levou Melhor Filme Internacional no NYFCC (Círculo de Críticos de Nova York) e Wagner Moura saiu como Melhor Ator. Em Cannes, o longa também foi premiado pelo Júri da Crítica.
Com esse histórico, especialistas já apontam que o título pode chegar não só ao Globo de Ouro, mas também ao Oscar 2026, representando o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional e com chances reais de indicação em Melhor Filme.
O Agente Secreto
Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a jornada de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho mais novo, enfrentando os riscos e tensões da ditadura militar. A atuação intensa de Wagner Moura é um dos pontos mais elogiados pela crítica internacional.