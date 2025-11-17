Acesse sua conta
Wagner Moura vira meme com Kleber Mendonça Filho para promover O Agente Secreto

Diretor faz montagem inspirada nas bruxas de Wicked e viraliza nas redes

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:59

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura Crédito: Reprodução

O diretor Kleber Mendonça Filho utilizou suas redes sociais para fazer um convite inusitado ao público, surpreendendo os seguidores com uma montagem ao lado de Wagner Moura, ator principal de seu filme, O Agente Secreto.

O artista pernambucano compartilhou uma imagem criada em que ele e Wagner Moura aparecem vestidos como Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo), respectivamente, as bruxas protagonistas do musical Wicked. Acompanhando a imagem, Kleber Mendonça Filho escreveu: "Quem for (re)ver 'O Agente Secreto' semana que vem pode ver também 'Wicked'".

O Agente Secreto

[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
1 de 19
[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

A brincadeira rapidamente viralizou, gerando diversas comparações e comentários divertidos do público, como a de uma internauta que declarou: "Tânia Maria faria Glinda, mas Ariana Grande jamais faria Dona Sebastiana".

Sucesso de Bilheteria e Próximas Estreias

A ação de marketing ocorre em um momento de sucesso para a produção nacional. O Agente Secreto estreou nos cinemas nacionais no último dia 6 de novembro e já alcançou um público de meio milhão de espectadores.

O filme alvo da brincadeira, Wicked 2, tem previsão de estreia no Brasil na próxima quinta-feira (20), reforçando a estratégia de Mendonça Filho de atrelar a promoção de seu filme ao buzz do grande lançamento de Hollywood.

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

