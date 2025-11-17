Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Disney revela primeiro teaser do live-action de 'Moana' com nova versão de canção clássica

Prévia mostra Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson (The Rock) como Maui.; filme de Thomas Kail chega aos cinemas em julho de 2026

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:24

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Em “Moana”, a protagonista deve seguir os conselhos da avó e sua intuição para salvar a ilha em que vive (Imagem: Reprodução Digital | Disney+) Crédito:

O próximo remake live-action da Disney, Moana, teve seu primeiro teaser revelado hoje, segunda-feira (17). A prévia, que traz uma nova versão da canção icônica How Far I’ll Go, mostra a protagonista Moana (interpretada por Catherine Laga’aia) no início de sua aventura marítima, além de oferecer pequenos vislumbres do semideus Maui e seus poderes.

O remake é comandado por Thomas Kail (Hamilton), que assume o posto dos diretores originais Ron Clements, Don Hall e John Musker. O roteirista da animação original de 2016, Jared Bush, assina o script do live-action ao lado de Dana Ledoux Miller, com quem também escreveu a sequência animada lançada em 2024.

Elenco e estreia

O elenco combina rostos novos e conhecidos:

Catherine Laga’aia assume seu primeiro papel de destaque em Hollywood como Moana, personagem que foi originalmente dublada por Auli’i Cravalho.

Dwayne 'The Rock' Johnson, que deu voz a Maui na animação original, retorna ao papel para a adaptação live-action.

Moana terá remake

Capas gregas do Filme "Moana 2" por Reprodução
[Edicase]Em “Moana”, a protagonista deve seguir os conselhos da avó e sua intuição para salvar a ilha em que vive (Imagem: Reprodução Digital | Disney+) por
No longa "Coração de Lutador - The Smashing Machine", Dwayne Johnson interpreta Mark Kerr por Reprodução
No longa "Coração de Lutador - The Smashing Machine", Dwayne Johnson interpreta Mark Kerr por Reprodução
Dwayne Johnson em 'Coração de Lutador - The Smashing Machine' (2025) por Divulgação
Dwayne Johnson fica emocionado após receber 15 minutos de aplausos no Festival de Cinema de Veneza por novo filme por Reprodução/Youtube
Dwayne Johnson por Shutterstock
1 de 7
Capas gregas do Filme "Moana 2" por Reprodução

A nova versão de Moana tem estreia prevista nos cinemas para julho de 2026. Para quem deseja rever, tanto a animação original quanto sua sequência mais recente estão disponíveis para streaming no Disney+.

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

Leia mais

Imagem - Reaplicação ENEM 2025: prazo para solicitar nova prova termina na sexta-feira (21)

Reaplicação ENEM 2025: prazo para solicitar nova prova termina na sexta-feira (21)

Imagem - COP 30: atitude drástica de segurança em Belém

COP 30: atitude drástica de segurança em Belém

Imagem - Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Mais recentes

Imagem - Festival reúne arte, vivências, pesquisa e resistência LGBTQIA+ em Salvador

Festival reúne arte, vivências, pesquisa e resistência LGBTQIA+ em Salvador
Imagem - Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados

Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados
Imagem - 4 características do cachorro da raça spaniel bretão 

4 características do cachorro da raça spaniel bretão 

MAIS LIDAS

Imagem - Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador
01

Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento
02

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

Imagem - Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)
03

Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)

Imagem - Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana
04

Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana