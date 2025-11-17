REMAKE

Disney revela primeiro teaser do live-action de 'Moana' com nova versão de canção clássica

Prévia mostra Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson (The Rock) como Maui.; filme de Thomas Kail chega aos cinemas em julho de 2026

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:24

[Edicase]Em “Moana”, a protagonista deve seguir os conselhos da avó e sua intuição para salvar a ilha em que vive (Imagem: Reprodução Digital | Disney+) Crédito:

O próximo remake live-action da Disney, Moana, teve seu primeiro teaser revelado hoje, segunda-feira (17). A prévia, que traz uma nova versão da canção icônica How Far I’ll Go, mostra a protagonista Moana (interpretada por Catherine Laga’aia) no início de sua aventura marítima, além de oferecer pequenos vislumbres do semideus Maui e seus poderes.

O remake é comandado por Thomas Kail (Hamilton), que assume o posto dos diretores originais Ron Clements, Don Hall e John Musker. O roteirista da animação original de 2016, Jared Bush, assina o script do live-action ao lado de Dana Ledoux Miller, com quem também escreveu a sequência animada lançada em 2024.

Elenco e estreia

O elenco combina rostos novos e conhecidos:

Catherine Laga’aia assume seu primeiro papel de destaque em Hollywood como Moana, personagem que foi originalmente dublada por Auli’i Cravalho.

Dwayne 'The Rock' Johnson, que deu voz a Maui na animação original, retorna ao papel para a adaptação live-action.

Moana terá remake 1 de 7

A nova versão de Moana tem estreia prevista nos cinemas para julho de 2026. Para quem deseja rever, tanto a animação original quanto sua sequência mais recente estão disponíveis para streaming no Disney+.