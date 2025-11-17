SEGUNDA CHANCE

Reaplicação ENEM 2025: prazo para solicitar nova prova termina na sexta-feira (21)

Veja como pedir a reaplicação por doença ou problemas logísticos, a lista de infecções válidas e as datas das provas

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:49

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

Os participantes que perderam a aplicação de um ou dois dias de provas do Enem afetados por problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação do exame até as 12h da próxima sexta-feira (21), no horário de Brasília.

A solicitação deverá ser feita por meio da Página do Participante, no site do Inep, com login de acesso pela plataforma Gov.br. Para a análise, o participante deverá inserir um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento, com a data que contemple o dia perdido de aplicação do Enem 2025.

De acordo com o edital do Enem 2025, o participante infectado por uma das doenças a seguir deverá solicitar reaplicação: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) ou covid-19.

Para reaplicação, também são considerados problemas logísticos que prejudicaram o solicitante como: desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural ou outro erro de execução de procedimento de aplicação.

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025, seguindo o mesmo formato e tempo de duração do exame regular. É fundamental que os candidatos que tiverem o pedido deferido estejam atentos, pois os resultados obtidos nestas datas serão utilizados para acesso ao ensino superior através dos programas governamentais, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), sem que haja qualquer prejuízo em relação aos candidatos que realizaram a prova na primeira aplicação.