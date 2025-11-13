Inep divulga o gabarito oficial do Enem 2025; veja as respostas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:22
O gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi divulgado nesta quinta-feira (13). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os gabaritos dos cadernos da prova, realizada no último domingo (9), no site da instituição. O segundo dia de prova acontece no próximo domingo (16).
Para conferir, basta acessar a sessão "Provas e Gabaritos" do site do Inep. Em seguida, escolher o ano de 2025. Os arquivos para download estão disponíveis pela cor do caderno. Para facilitar, o CORREIO reuniu todas elas abaixo:
Confira as respostas dos gabaritos do Enem 2025
O primeiro dia de prova contou com a presença de cerca de 3,5 milhões de estudantes em todo o país. Eles resolveram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.