EDUCAÇÃO

Inep divulga o gabarito oficial do Enem 2025; veja as respostas

O primeiro dia de prova aconteceu no último domingo (9) e o segundo vai ser no dia 16

Monique Lobo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:22

Primeiro dia de prova aconteceu no último domingo (9) Crédito: Angelo Miguel/MEC

O gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi divulgado nesta quinta-feira (13). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os gabaritos dos cadernos da prova, realizada no último domingo (9), no site da instituição. O segundo dia de prova acontece no próximo domingo (16).

Para conferir, basta acessar a sessão "Provas e Gabaritos" do site do Inep. Em seguida, escolher o ano de 2025. Os arquivos para download estão disponíveis pela cor do caderno. Para facilitar, o CORREIO reuniu todas elas abaixo:

