Inep divulga o gabarito oficial do Enem 2025; veja as respostas

O primeiro dia de prova aconteceu no último domingo (9) e o segundo vai ser no dia 16

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:22

Prova do Enem 2025
Primeiro dia de prova aconteceu no último domingo (9) Crédito: Angelo Miguel/MEC

O gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi divulgado nesta quinta-feira (13). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os gabaritos dos cadernos da prova, realizada no último domingo (9), no site da instituição. O segundo dia de prova acontece no próximo domingo (16). 

Para conferir, basta acessar a sessão "Provas e Gabaritos" do site do Inep. Em seguida, escolher o ano de 2025. Os arquivos para download estão disponíveis pela cor do caderno. Para facilitar, o CORREIO reuniu todas elas abaixo: 

Confira as respostas dos gabaritos do Enem 2025

Gabarito oficial do Enem - Caderno 1 – Azul por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 2 – Amarelo por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 2 – Branco por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 4 – Verde por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 9 – Laranja (Braile e ledor) por Reprodução
Gabarito oficial do Enem - Caderno 10 – Roxo (Libras) por Reprodução
1 de 6
Gabarito oficial do Enem - Caderno 1 – Azul por Reprodução

O primeiro dia de prova contou com a presença de cerca de 3,5 milhões de estudantes em todo o país. Eles resolveram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Tags:

Enem Prova Gabarito

