Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025; confira a resposta

A reportagem intitulada "O fantasma do apagão: pior crise hídrica dos últimos 91 anos traz memórias de 2001", publicada em outubro 2021 pelo CORREIO, virou pergunta do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os candidatos responderam, neste domingo (9), a um questionamento que teve como base a matéria deste jornal.

A pergunta utilizou um trecho da reportagem, de autoria da repórter Thais Borges, para avaliar o conhecimento dos candidatos sobre interpretação de texto. "De acordo com o texto, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração da(s)", diz o enunciado do questionamento (veja abaixo).

Consultado pela reportagem, Caique Alves, professor de Geografia do Bernoulli Educação, afirma que a resposta correta é a letra B. "A questão fala sobre matriz elétrica brasileira. No início do texto é ressaltado sobre as fontes de energia que passaram por um aumento na produção, que no caso é energia eólica, solar e energia térmica. O detalhe interessante é que na medida que você lê o texto, consegue observar que a principal matriz elétrica brasileira, a hidráulica, passou por uma diminuição em função do impacto decorrente de áreas florestais, o desmatamento, que contribui para redução de chuva, nível dos reservatórios e a produção de eletricidade no nosso país", detalha.

"No comando da pergunta, é questionado qual que é a causa para essa redução na produção da eletricidade proveniente das usinas hidrelétricas no Brasil. E a resposta é a letra B, que representa uma alteração na paisagem de locais extremamente estratégicos. Esses locais estratégicos são as áreas florestais", emenda.

A reportagem descreve o medo de um novo apagão no Brasil, a partir de um blecaute que atingiu Salvador em setembro de 2021. O texto apresenta relatos de moradores e explicações técnicas sobre a crise hídrica e energética enfrentada pelo país - considerada a pior em quase um século. Leia aqui a reportagem completa.

No texto, especialistas comparam a situação com o apagão de 2001, explicam o funcionamento da geração, transmissão e distribuição de energia e destacam a maior dependência atual da eletricidade devido à pandemia e ao uso intenso de tecnologia.

Enem 2025

Candidatos realizaram o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em todo o Brasil, neste domingo (9). O tempo total de prova é de 5h30. Foram respondidas questões de múltipla escolha das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

Os candidatos também fizeram a redação, que teve como tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. O segundo dia de prova é no próximo domingo (16), quando serão cobrados conteúdos de ciências da natureza e matemática.

Além de avaliar o ensino nas escolas, o Enem é a principal porta de entrada em universidades, principalmente nas públicas. A nota pode ser usada pelos estudantes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado às públicas, e no Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), os dois direcionados a instituições particulares.

Como foi a prova?

Para Marcos Raggazzi, diretor-executivo do Bernoulli Educação, a prova de linguagens do Enem foi mais fácil do que a de anos anteriores. "Ela trouxe uma novidade, que é uma estrutura que realmente nunca tinha acontecido no Enem, que é ter um texto base que servia para cinco questões. Isso é um padrão muito comum em vestibulares, como Fuvest e Unicamp. Facilitou para a maioria dos alunos, apesar de o texto base ser grande, o aluno ler com mais rapidez e chegar à resposta com mais facilidade", detalha o professor.

Em relação ao tema da redação, a professora de Redação e Língua Portuguesa do Bernoulli, Sidinéia Azevedo, avalia que o tema não foi uma grande surpresa. Ela explica que os corretores esperam que os candidatos analisem o problema apresentado pela prova.

"É que problema é esse? São as dificuldades que os idosos enfrentam na atual sociedade brasileira, mas não basta apenas que se pensem nesses problemas. É preciso dizer o que é possível fazer para minimizá-los ou para acabar com essas dificuldades", analisa. "Observe que hoje nós temos empresas de turismo especializadas, a gente tem programas de farmácia que visam beneficiar esses idosos", acrescenta a professora.

Já em relação à prova de ciências humanas, Marcos Raggazzi avalia que ela esteve dentro do esperado. Foi uma prova muito dentro daquilo que tem sido o padrão do Enem nos últimos cinco anos. Ela não foi nem mais difícil, nem mais fácil quando comparada com o ano anterior. Então ela teve mais ou menos o mesmo nível", diz.