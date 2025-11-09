Acesse sua conta
Tema da redação do Enem trata do envelhecimento da população brasileira

Prova é aplicada neste domingo (9)

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 14:32

Todo o processo de elaboração e correção da prova do Enem é muito sigiloso e rigoroso (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock)
Enem Crédito: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock

Acontece neste domingo (9) o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A avaliação inclui a redação, que neste ano tem como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. O tema foi divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em seu perfil nas redes sociais.

Neste primeiro dia, os participantes do exame realizam, além da prova de redação, as avaliações de Linguagens e Códigos e de Ciências Humanas. Os estudantes terão até as 19h para finalizar a prova.

No segundo dia, que será realizado no próximo domingo (16), os estudantes responderão às questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza.

Como funciona

A prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação do participante.

Os participantes devem escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.

O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.

O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deve defender um ponto de vista — uma opinião sobre o tema — apoiado em argumentos consistentes e estruturados com coerência.

O candidato também deve elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero.

