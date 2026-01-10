VÍDEO

'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha

Rapaz passou cinco dias perdido

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:19

Roberto e Thayane Crédito: Reprodução

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, e Thayane Smith, também de 19, se reencontram pela primeira vez desde que o rapaz desapareceu e foi reencontrado após uma escalada no Pico Paraná. "Primeiramente, desculpa. Desculpa por ter deixado você para trás", diz Thayane ao ficar frente a frente com o rapaz. A cena completa será exibida domingo (11) pelo Fantástico, da TV Globo. A conversa é marcada por emoção e pedido de desculpas da jovem, que seguiu a trilha sem o amigo durante a descida da montanha.

Roberto ficou cinco dias perdido na região, enfrentando frio intenso, fome e o medo constante de morrer. Ele foi encontrado vivo na manhã da última segunda-feira (5) depois de caminhar cerca de 20 quilômetros até chegar sozinho a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, no litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem conseguiu pedir ajuda e avisar a família que estava bem.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Roberto relatou as condições em que foi encontrado. "Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meu óculos, mas estou bem", afirmou.

A experiência extrema, segundo ele, mudou sua forma de enxergar a vida e também provocou uma reconciliação familiar após o resgate.

Como ocorreu o desaparecimento

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro acompanhado de Thayane. Durante a subida, ele passou mal. Após um período de descanso e de encontrarem outros grupos no cume, os dois começaram a descer por volta das 6h30 do dia 1º de janeiro, acompanhados por um desses grupos.

Em um ponto anterior ao acampamento, Roberto acabou se separando. Pouco depois, conforme relataram os bombeiros, o grupo que seguia com eles continuou a descida, passou pelo local onde o rapaz havia ficado, mas não o encontrou.

O analista jurídico Fabio Sieg Martins, que integrava um dos grupos de montanhistas, contou que percebeu o desaparecimento ao chegar ao acampamento base. "Quando a gente chegou no acampamento A1, venceu o 'grampos' e tudo mais, tava a menina na barraca. Aí eu pergunto para ela: 'Cadê o Roberto?' e ela não sabia do Roberto. Aí bateu o desespero", relatou ao G1.

Segundo ele, a equipe retornou parte do caminho e, assim que conseguiu sinal de celular, acionou o Corpo de Bombeiros. "No primeiro ponto que dá sinal de celular, eu faço uma ligação para o Corpo de Bombeiros e situo o bombeiro da posição e das referências que nós tínhamos ali", contou.

Buscas, investigação e resgate

As buscas mobilizaram bombeiros e voluntários desde o dia do desaparecimento. A Polícia Civil passou a investigar o caso no sábado (3), após a família de Roberto, moradora de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, registrar um boletim de ocorrência.

O delegado Glaison Lima Rodrigues ouviu Thayane, outros montanhistas e familiares do jovem. Na ocasião, a polícia informou que não havia indícios de crime. "Não há elementos iniciais de uma infração penal, mas caso fique caracterizado o mínimo indício dessa ocorrência de infração penal, haverá uma conversão desse boletim de ocorrência", afirmou.

Após ser localizado, Roberto permaneceu em uma fazenda até a chegada das equipes de resgate. Segundo o tenente Ícaro Gabriel, ele foi encaminhado para o hospital de Antonina para a realização de exames médicos.

Arrependimento

Em entrevista, Thayane falou sobre a decisão de seguir a trilha sem o amigo e o peso do arrependimento. "Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito totalmente diferente. Eu não tinha deixado ele", disse.

A jovem contou ainda que retornou ao Pico Paraná mais vezes enquanto Roberto estava desaparecido e que só deixaria a região após ele ser encontrado. "Eu quebrei a regra, eu sabia dessa regra de que vai junto e volta junto, mas quebrei ela. Eu fui irresponsável em relação a isso", afirmou.