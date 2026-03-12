PREVISÃO DO TEMPO

Temporais atingem o Sudeste e chuva forte se espalha pelo Brasil nesta quinta (12)

Há risco de acumulados elevados e rajadas de vento

Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:45

Temporais atingem o Sudeste e chuva forte se espalha pelo Brasil nesta quinta (12) Crédito: Shutterstock

Grande parte do Brasil deve enfrentar instabilidade nesta quinta-feira (12), segundo o Climatempo. A atuação de áreas de baixa pressão, cavados atmosféricos, circulação marítima e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece pancadas de chuva e temporais em várias regiões do país. Em alguns locais, há risco de acumulados elevados e rajadas de vento.

Sul

No Sul do país, a circulação marítima mantém o tempo instável principalmente nas áreas litorâneas. No litoral do Rio Grande do Sul, a chuva pode ocorrer desde as primeiras horas do dia, com intensidade moderada a forte. Instabilidades também atingem a Serra e o nordeste do estado.

No Paraná e em Santa Catarina, pancadas de chuva devem se intensificar ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo entre o litoral paranaense e o norte catarinense. Já na Campanha Gaúcha, a chuva tende a ser mais fraca, enquanto outras áreas do Rio Grande do Sul terão períodos de sol entre nuvens.

O mar segue agitado no litoral gaúcho, com rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h.

Sudeste

A região Sudeste deve concentrar os temporais mais intensos. A combinação entre umidade elevada, circulação marítima e a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa entre São Paulo e Rio de Janeiro favorece chuvas frequentes.

Desde a madrugada, há previsão de chuva moderada a forte em São Paulo, no Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam, com risco de temporais em praticamente toda a região.

Os maiores acumulados podem ocorrer no litoral e no extremo leste paulista, no Vale do Paraíba, no sul e Zona da Mata de Minas Gerais e na metade sul do Rio de Janeiro, com alerta especial para a Serra Fluminense. No norte de Minas, o tempo tende a permanecer mais firme.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o calor e a umidade, associados a uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, favorecem pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Ao longo do dia, as chuvas devem ganhar força, com possibilidade de temporais principalmente em Mato Grosso do Sul, no sul e extremo norte de Mato Grosso e em áreas do sul e leste de Goiás. A sensação de abafamento continua predominando na região.

Nordeste

No Nordeste, a atuação da ZCIT mantém condições para chuva em áreas do norte da região. Maranhão, oeste do Piauí e o sul da Bahia podem registrar pancadas mais intensas.

Também há previsão de chuva moderada em trechos do litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Já entre Pernambuco, Sergipe e Alagoas, as precipitações tendem a ocorrer de forma mais fraca e isolada. Nas demais áreas, o tempo segue com sol entre nuvens e sensação de calor ao longo da tarde.

Norte

A região Norte deve continuar com chuvas frequentes. Pancadas moderadas a fortes estão previstas para Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima.