Fácil ou difícil? Professora comenta tema da redação do Enem 2025

Candidatos fazem prova de redação e respondem perguntas de Linguagens e Ciências Humanas neste domingo (9)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:04

Idosos
Tema aborda envelhecimento na sociedade brasileira Crédito: Shutterstock

tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. A informação foi divulgada na tarde deste domingo (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pela rede social X. Mas, afinal, o assunto era esperado por alunos e professores? 

Para a professora Redação e Língua Portuguesa do Bernoulli Educação, Sidinéia Azevedo, o tema não foi exatamente uma surpresa. A possibilidade de a prova trazer questionamentos sobre o envelhecimento já havia sido debatida em sala de aula com os estudantes. "Foi uma das indicações para que os nossos estudantes lessem e buscassem informações acerca desse tema", afirma a professora. 

Os candidatos terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação. Por isso, Sidinéia Azevedo explica que os corretores esperam que os candidatos analisem o problema apresentado pela prova. 

"É que problema é esse? São as dificuldades que os idosos enfrentam na atual sociedade brasileira, mas não basta apenas que se pensem nesses problemas. É preciso dizer o que é possível fazer para minimizá-los ou para acabar com essas dificuldades", analisa. "Observe que hoje nós temos empresas de turismo especializadas, a gente tem programas de farmácia que visam beneficiar esses idosos", acrescenta a professora. 

Sidinéia Azevedo relembra que o Enem sempre apresenta temas que levam em consideração minorias sociais. Em 2024, o tema da redação foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". No ano anterior, o tema proposto pela prova foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". 

Provas do Enem são nos dias 9 e 16 de novembro

"É um tema que era esperado. Afinal de contas, o Enem sempre trabalha com uma minoria e nós estamos vivenciando vários episódios que dizem respeito aos idosos. O que é que a gente pode pensar? Primeiro, o tema etarismo, o preconceito etário. Mas nós não podemos perder de vista que a longevidade está aí, a perspectiva do brasileiro é viver mais de 87 anos. Então, é preciso viver mais e viver com qualidade. E, já que tem isso, é preciso criar medidas, mecanismos capazes de dar qualidade de vida a esse grupo etário", detalha. 

Além da prova de redação, os candidatos inscritos no Enem fazem na tarde de hoje as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. A prova começou às 13h30 e termina às 19h (horário de Brasília).

