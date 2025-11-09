Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Domingo pede atenção com quem está ao redor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Domingo será um dia de atenção redobrada com quem está ao seu redor. A energia espiritual alerta para falsas aparências e pessoas que se aproximam por interesse ou curiosidade. Os anjos da guarda pedem discernimento antes de confiar demais, especialmente em segredos e planos pessoais. É um bom momento para observar mais e falar menos. Dois signos sentirão essa vibração com mais intensidade e podem receber sinais claros sobre quem realmente merece estar ao seu lado.

Touro

Você costuma ser leal e confiar de coração, mas o dia pede cautela. Alguém pode se mostrar simpático demais enquanto observa seus passos por conveniência. Não é hora de se fechar, mas de colocar limites. Guarde seus planos para si e perceba quem te apoia de verdade.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Libra

O domingo pode revelar quem tem boas intenções e quem apenas se aproxima por interesse. Uma conversa ou atitude inesperada pode abrir seus olhos. Confie na sua intuição: ela vai te mostrar o que está escondido. Valorize as amizades que te trazem leveza e se afaste do que te causa dúvida.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Mensagem do dia: “Nem todo sorriso é sincero. Às vezes, a proteção está em enxergar o que o coração prefere ignorar.”

