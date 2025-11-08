Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano deste sábado (8 de novembro) é O Sol: tudo o que parecia travado começa a fluir com mais leveza

Espiritualmente, o Sol fala sobre fé e propósito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Sol, número 31 do baralho cigano, chega iluminando o sábado com energia positiva, força e confiança. Ela representa sucesso, reconhecimento e a sensação de que, enfim, algo se encaixa. Tudo o que parecia travado começa a fluir com mais leveza.

Neste sábado, o astral favorece conquistas e encontros que fortalecem a autoestima. É um ótimo momento para celebrar o que já deu certo e colocar energia no que ainda está nascendo. O Sol também traz clareza emocional e ajuda a enxergar pessoas e situações com mais verdade.

No amor, o calor dessa carta aquece laços e desperta encantamento. Casais vivem mais sintonia e quem está só pode atrair olhares e boas conexões. No trabalho, é hora de brilhar: ideias ganham espaço e iniciativas são reconhecidas.

Espiritualmente, o Sol fala sobre fé e propósito. Ele lembra que a luz sempre vence a sombra e que a felicidade vem quando você caminha em coerência com o que acredita.

Conselho do dia: confie na sua luz e deixe que ela guie o caminho. O Sol não pergunta se pode brilhar, ele simplesmente nasce.

Tarot Baralho Cigano

