Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária

Juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté proibiu a venda e a circulação do livro e afirmou que a publicação violava a 'privacidade dos detentos'

  Wladmir Pinheiro
  Carol Neves

  • Wladmir Pinheiro

  • Carol Neves

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 18:37

Diário de Tremembé
Diário de Tremembé: atores que representam Alexandre Nardoni, Acir Filló e Lindemberg Alves Crédito: Reprodução

O sucesso da série Tremembé, na Prime Vídeo, impulsionou a busca pelo livro “Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos”, escrita pelo jornalista e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), enquanto ele estava encarcerado no presídio. Anos depois de ter sua circulação proibida, o livro voltou a chamar atenção e passou a ser vendido e compartilhado em forma de PDF nas redes sociais.

Com relatos de bastidores, a obra reaparece como um registro único de um dos presídios mais midiáticos do país e do olhar de quem conheceu seus corredores por dentro. Nas redes sociais, Acir falou sobre a comercialização ilegal do livro. 'O livro foi censurado pela Justiça. Espero que a censura caia logo e todos possam ler o livro na sua íntegra, mas estão falsificando partes do livro, capítulos na sua íntegra, e estão vendendo coisas que não existem', alertou.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Com 360 páginas, o livro foi proibido pela Justiça meses após o lançamento. A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, afirmou que a publicação violava a 'privacidade dos detentos' e continha 'informações ou fatos não legítimos ou reportados'.

O livro é uma colcha de retalhos em que Acir relata seu percurso no sistema penitenciário - foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro quando comandava a prefeitura - e tenta fazer uma análise social sobre questões como encarceramento em massa e problemas da cadeia. No "recheio",

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

Tremembé
Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen por Reprodução / Instagram
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Letícia Rodrigues vai interpretar Sandrão em 'Tremembé' por Reprodução
Suzane Richthofen, Sandrão e Elize Matsunaga por Reprodução
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Elize Matsunaga por Netflix/Divulgação
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Anna Jatobá por Reprodução
Suzane von Richthofen e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão por Reprodução
Tremembé por Silas Basílio/ Rede Vanguarda

No livro há curiosidade sobre o vocabulário usado pelos presos, a academia de Tremembé, os postos de trabalho, cursos e palestras ofertados na cadeia e relato de casos de presos notórios, alguns com direito a breves entrevistas.

