Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária

Wladmir Pinheiro
Carol Neves
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 18:37
O sucesso da série Tremembé, na Prime Vídeo, impulsionou a busca pelo livro “Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos”, escrita pelo jornalista e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), enquanto ele estava encarcerado no presídio. Anos depois de ter sua circulação proibida, o livro voltou a chamar atenção e passou a ser vendido e compartilhado em forma de PDF nas redes sociais.
Com relatos de bastidores, a obra reaparece como um registro único de um dos presídios mais midiáticos do país e do olhar de quem conheceu seus corredores por dentro. Nas redes sociais, Acir falou sobre a comercialização ilegal do livro. 'O livro foi censurado pela Justiça. Espero que a censura caia logo e todos possam ler o livro na sua íntegra, mas estão falsificando partes do livro, capítulos na sua íntegra, e estão vendendo coisas que não existem', alertou.
Criminosos que aparecem na série Tremembé
Com 360 páginas, o livro foi proibido pela Justiça meses após o lançamento. A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, afirmou que a publicação violava a 'privacidade dos detentos' e continha 'informações ou fatos não legítimos ou reportados'.
O livro é uma colcha de retalhos em que Acir relata seu percurso no sistema penitenciário - foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro quando comandava a prefeitura - e tenta fazer uma análise social sobre questões como encarceramento em massa e problemas da cadeia. No "recheio",
No livro há curiosidade sobre o vocabulário usado pelos presos, a academia de Tremembé, os postos de trabalho, cursos e palestras ofertados na cadeia e relato de casos de presos notórios, alguns com direito a breves entrevistas.