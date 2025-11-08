BANIDO

Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária

Juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté proibiu a venda e a circulação do livro e afirmou que a publicação violava a 'privacidade dos detentos'



O sucesso da série Tremembé, na Prime Vídeo, impulsionou a busca pelo livro “Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos”, escrita pelo jornalista e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), enquanto ele estava encarcerado no presídio. Anos depois de ter sua circulação proibida, o livro voltou a chamar atenção e passou a ser vendido e compartilhado em forma de PDF nas redes sociais.

Com relatos de bastidores, a obra reaparece como um registro único de um dos presídios mais midiáticos do país e do olhar de quem conheceu seus corredores por dentro. Nas redes sociais, Acir falou sobre a comercialização ilegal do livro. 'O livro foi censurado pela Justiça. Espero que a censura caia logo e todos possam ler o livro na sua íntegra, mas estão falsificando partes do livro, capítulos na sua íntegra, e estão vendendo coisas que não existem', alertou.

Com 360 páginas, o livro foi proibido pela Justiça meses após o lançamento. A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, afirmou que a publicação violava a 'privacidade dos detentos' e continha 'informações ou fatos não legítimos ou reportados'.

O livro é uma colcha de retalhos em que Acir relata seu percurso no sistema penitenciário - foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro quando comandava a prefeitura - e tenta fazer uma análise social sobre questões como encarceramento em massa e problemas da cadeia.

