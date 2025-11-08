Acesse sua conta
Tremembé: autor revela bastidores de encontros com Suzane von Richthofen: 'Celebridade do crime'

Ullisses Campbell escreveu livros que inspiraram a série do Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10:25

Ullisses Campbell no cenário da série Tremembé e Suzane von Richthofen
Ullisses Campbell no cenário da série Tremembé e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

A série Tremembé, do Prime Video, estreou há pouco mais de uma semana e ainda dá o que valar. A produção tem feito sucesso ao mostrar a rotina na penitenciária de mesmo nome, localizada no interior de São Paulo, que abriga criminosos famosos. Autor dos livros que inspiraram o seriado, Ullisses Campbell deu detalhes dos bastidores de encontros com Suzane von Richthofen, uma das personagens reais retratadas no trabalho.

O jornalista revelou que o último contato que teve com Suzane, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, aconteceu há dois meses, em uma audiência no tribunal. "Ela moveu um processo por conta de uma reportagem que publiquei na minha coluna no Jornal O Globo. Mas não tenho contato com ela. Tive contatos para o livro, junto com o ex-marido dela, Rogério Olberg. E também na porta da penitenciária", disse, em conversa com a revista Quem.

"Mas Suzane nunca contribuiu com as informações. Ela sempre se negou a passar informações para os livros. O que eu fazia era checar algumas informações que achava relevante com ela. Ela dizia se aquilo era verdade ou não. As que ela desmentia, eu não colocava no livro. As que ela não falava nada, eu colocava. Mas entrevista com gravador e tal, isso nunca aconteceu", afirmou.

Ulisses também explicou que é por isso que deixa claro que a biografia que fez dela é não autorizada. "Foi feita com base no que as pessoas no entorno dela me contavam. É um grande perfil da Suzane a partir do olhar de terceiros".

O jornalista também comentou sobre a curiosidade que as pessoas possuem sobre Suzane. "Ela se tornou uma criminosa emblemática, ela é uma celebridade do crime. As pessoas criaram um certo fascínio por ela. Recebo muitas mensagens de pessoas querendo saber como ela está, se concluiu o curso de Direito, como ela é como mãe... (...) Acho que a Suzane também contribuiu muito com isso ao se comportar como uma celebridade. Ela deu entrevista para o Gugu, para o Fantástico. Acho que no passado ela alimentou isso, a mídia cristalizou esse emblema da Suzane celebridade, e agora o público acompanha", opinou.

"Já tive contato com pessoas que se dizem fãs da Suzane. A maioria é jovem, de 20 poucos anos. Eles deixam claro que apoiam a ressocialização, o seu recomeço e não o crime que ela cometeu. Mas é algo bizarro porque tem capa de caderno e de celular com o rosto da Suzane... Tem um rapaz que tatuou o rosto dela nas costas. Os fãs vão de oito a oitenta, beirando o fanatismo", seguiu.

