TELEVISÃO

Tremembé: Marina Ruy Barbosa revela se conversou com Suzane von Richthofen

Atriz interpreta Suzane, condenada pelo assassinato dos próprios pais, em série do Prime Video

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:07

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen em 'Tremembé' Crédito: Reprodução

Marina Ruy Barbosa abriu o jogo sobre um possível contato com Suzane von Richthofen para interpretá-la na série Tremembé, do Prime Video. A atriz tem sido elogiada por sua performance no seriado, que traz o dia a dia de criminosos famosos dentro do presídio de mesmo nome no interior de São Paulo.

Com o sucesso da produção, muita gente ficou curiosa para saber se a artista teve algum contato com Suzane, que foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por ter planejado a morte dos próprios pais, Marísia e Manfred Von Richthofen. Marina, porém, esclareceu que não procurou Suzane e também não foi procurada por ela.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje 1 de 13

"Não [me procurou] e não tive nenhum contato com ela. Nunca fez parte do meu processo criativo essa vontade. Acho que são coisas que caminham separadamente, apesar de serem tão juntas. Na série, a gente não busca romantizar, nem glamourizar e nem questionar o que o judiciário brasileiro definiu como pena para esses condenados por crimes tão chocantes", disse, ao portal Leo Dias.

"Nunca foi minha intenção e nem me bateu uma curiosidade [de conhecê-la]. Eu tinha conteúdo suficiente, como livros e [material] online, para criar com a minha tinta essa personagem de Tremembé", enfatizou.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

Marina também falou que acredita que crimes como os praticados pelos detentos do "presídio dos famosos" não são tão raros como parece. "Esses crimes continuam acontecendo direto, mas passam mais rápido pela gente. Eles não atravessam a gente como esses casos atravessaram na época em que aconteceram, [acho que] pelo excesso de informação [que temos hoje em dia]", apontou.