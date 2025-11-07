POLÊMICA

Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Documentário “Meu Ayrton” traz relatos inéditos sobre a tentativa da família do piloto de separá-lo da modelo antes do acidente em 1994

A família de Ayrton Senna nunca escondeu a insatisfação com o namoro do piloto com Adriane Galisteu. O que poucos sabiam é que, segundo pessoas próximas, eles chegaram a entregar a Senna um dossiê com gravações que supostamente comprometeriam a modelo, e isso aconteceu dias antes do trágico acidente em Ímola, em maio de 1994.

“Obviamente, eu sabia que a família não gostava da Adriane. Nunca gostaram de nenhuma namorada. Queriam o controle total do cara. Eles perceberam que Ayrton não abriria mão dela. Foi um ano inteiro de rixa”, contou Betise Assunção, assessora de imprensa de Senna, em depoimento ao documentário Meu Ayrton, lançado neste ano.

De acordo com Luiza Braga, amiga do piloto e viúva do banqueiro Braguinha, que investiu na carreira do tricampeão, o material foi entregue por Leonardo, irmão de Ayrton, pouco antes da viagem fatal. “O telefone da casa do Ayrton estava grampeado há quatro meses. Eles juntaram as gravações e levaram para o Ayrton ouvir na véspera dele morrer. Leo foi quem levou. Era um ex-namorado ligando para Adriane, em determinado momento ele pergunta quem era melhor de cama e ela ria, não respondia. Depois, teve ligação do ex-namorado dizendo que Ayrton era cafona por conta das roupas que usava. Eram umas bobagens assim”, disse Luiza.

Segundo ela, o piloto chegou a comentar o conteúdo com a namorada. “Ayrton ouviu tudo, falou com Adriane ainda lá em casa sobre as gravações. ‘Quando chegar no Algarve vou te colocar no colo e te dar umas palmadas’, ele disse para ela. Ou seja, nem Ayrton achou tão ruim assim o conteúdo. Mas para o pai e a mãe, alguém rir com o ex-namorado era algo de outro planeta. Eles queriam provar para o Ayrton que a Adriane Galisteu era puta”, completou.

No documentário, Galisteu não comenta diretamente o episódio, mas as falas das pessoas que conviveram com o casal reforçam a tensão familiar que marcava a relação. Betise ainda lembrou que apenas os parentes e Braga ouviram o conteúdo das fitas. “O Braga até falou pra mim: ‘Garotinha, não tinha nada de especial ali. Era um ex-namorado que ligou.’ Na época, não entendi por que o Leo viajou para acompanhar a corrida, porque ele nunca ia, apesar de ser irmão. Mas depois eu entendi”, concluiu.