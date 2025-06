POLÊMICA

Adriane Galisteu diz sofrer 'apagamento' da família Senna: 'Desde sempre'

Apresentadora relembra relação conturbada com familiares do piloto e diz que seguirá contando sua versão

Adriane Galisteu , 52 anos, voltou a falar publicamente sobre a relação conturbada com a família de Ayrton Senna (1960–1994). Em episódio recente da série Barras Invisíveis, a apresentadora fez um desabafo sobre o distanciamento que enfrentou desde a morte do piloto. >

A história de amor entre Adriane e Senna ainda emociona fãs, mas o relacionamento com a família do tricampeão de Fórmula 1 sempre gerou questionamentos. No livro Caminho das Borboletas, ela já havia relatado o isolamento após a morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger, ocorrida um dia antes do acidente fatal de Senna em 1994. “Ligava para a família, e a empregada da fazenda atendia. Eu queria estar próxima, fosse como fosse. Impossível. Comecei a estranhar”, escreveu.>