Adriane Galisteu vai contar detalhes de namoro com Ayrton Senna em documentário na Max

Apresentadora namorava com Senna quando o piloto sofreu acidente fatal em 1994

Elis Freire

Publicado em 29 de maio de 2025 às 21:25

Adriane Galisteu e Ayrton Senna Crédito: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu promete revisitar seu passado em novo documentário que será lançado pela Max. Na produção, a apresentadora vai trazer sua versão da história ao falar abertamente sobre o seu relacionamento com o piloto Ayrton Senna (1960-1994), nos últimos anos de vida do atleta. Ainda sem título, o documentário foi anunciado nesta quinta-feira (29), durante o Rio2C, no Rio de Janeiro. >

“Ela vai olhar para o passado de um de uma maneira que ela nunca olhou antes”, adiantou Adriana Cechetti, diretora sênior de produção e desenvolvimento da Warner Bros ao Estadão. “Todo mundo fala sobre, mas é a história da Adriane. É o passado dela, mas ela nunca teve a oportunidade de contar essa história [desta maneira]”, completou.>

Galisteu já lançou um livro onde coloca luz sobre a sua trajetória profissional e pessoal,O Caminho das Borboletas, lançado em 1994, ano da morte do piloto. Desta vez, 30 anos depois, ela busca trazer um olhar mais atual e maduro. O documentário virá pouco tempo após o documentário Senna, lançado na Netflix sobre o piloto.>

Adriane procurou mergulhar a fundo nos seus sentimentos antigos visitando inclusive lugares em que frequentava na juventude, “É revisitar uma época. Tem sido bastante forte, para ela, passar por esse processo.”Todo mundo vai se surpreender com a Adriane, porque até ela mesma está se surpreendendo de entrar em contato novamente com esses sentimentos e com essas situações”, contou a executiva ao jornal. >

Polêmica em Senna

O retrato do relacionamento de Galisteu e o atleta em “Senna” (Netflix) gerou uma polêmica entre os fãs no final do ano passado. Na série, Galisteu é interpretada por Júlia Foti e a personagem tem menos de três minutos de tela. >

O pouco espaço dedicado a retratar o último relacionamento do piloto gerou comentários nas redes sociais e os fãs compararam o tempo de tela da modelo com o de Xuxa, que também foi namorada de Ayrton e recebeu um episódio inteiro dedicado a história dos dois.>