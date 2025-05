'TOTALMENTE FLEXÍVEL'

Fernanda Torres surpreende com pose de yoga de cabeça para baixo; veja

Atriz recebeu chuva de elogios nas redes sociais ao compartilhar momento de exercício físico

Aos 59 anos, Fernanda Torres está com a saúde e o equilíbrio em dia! A atriz brasileira surpreendeu seus seguidores, nesta quinta-feira (29), ao postar uma foto fazendo uma pose de yoga de cabeça para baixo. "Em outra perspectiva", escreveu na foto em que aparece na postura do Adho Mukha Vrksasana, apoiada nas mãos e com as pernas flexionadas. >