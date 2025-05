YOUTUBER

Saiba quem é Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca

Influenciadora namorou youtuber durante dois anos

Muitos passaram a conhecer Virginia Fonseca nos últimos anos, quando ela ganhou maior projeção nacional, sempre ao lado de Zé Felipe - filho de Leonardo que agora é seu ex-marido. Porém, antes de se casar com o cantor, Virginia Fonseca namorou um outro famoso: o youtuber Pedro Afonso Rezende, mais conhecido como Rezende ou rezendeevil, um dos maiores do Brasil. >

Quem é Rezende?

Natural de Londrina, no Paraná, Rezende, hoje com 28 anos, é considerado um dos maiores youtubers do país. O criador de conteúdo soma mais de 33 milhões de inscritos no YouTube e outros 13 milhões de seguidores no Instagram.>