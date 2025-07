LIMPEZA

Misture casca de ovo com pasta de dente e diga adeus àquela sujeira escura do banheiro

Descubra a combinação inesperada de itens comuns que vai transformar a limpeza dos rejuntes em uma tarefa simples e econômica

Agência Correio

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:00

De rejuntes renovados a um jardim vigoroso, explore o poder oculto das cascas de ovo Crédito: Freepik

Você já considerou que objetos cotidianos, muitas vezes destinados ao lixo, poderiam formar uma parceria poderosa para a manutenção do seu lar? A união de pasta de dente e cascas de ovo emerge como uma solução engenhosa para desafios domésticos recorrentes. >

Mofo no banheiro: aprenda a limpar 1 de 3

Abordagens domésticas inteligentes oferecem economia de tempo e recursos financeiros. Em vez de adquirir produtos específicos e caros, é possível aproveitar itens já testados ou até mesmo "restos" com múltiplas finalidades. >

Isso abrange as cascas de ovos cozidos, frequentemente descartadas, mas que guardam propriedades notáveis. Em conjunto com a pasta de dente, elas se convertem em um agente de limpeza eficaz.>

Rejuntes impecáveis

As cascas de ovo possuem qualidades branqueadoras e abrasivas, o que as torna ideais para as atividades de limpeza doméstica. Se o mofo nos rejuntes do seu banheiro é um incômodo, a solução se mostra notavelmente simples e acessível.>

Basta dispor uma pequena porção de pasta de dente em um recipiente e juntar uma casca de ovo previamente triturada. Misture bem e aplique sobre o rejunte. Uma escova de dentes antiga pode ser utilizada para esfregar diretamente na mancha.>

Deixe a mistura atuar por cerca de 10 minutos. Depois, lave abundantemente. O mofo desaparecerá completamente, e os rejuntes de tons claros readquirirão sua coloração original com facilidade.>

Outras utilidades incríveis das cascas de ovo

Além de sua eficácia nos rejuntes, as cascas de ovo são um excelente agente de limpeza e desincrustante caseiro. Higienize bem as cascas, seque-as no forno e, subsequentemente, triture-as até obter um pó fino e homogêneo.>

• Limpador e desincrustante caseiro: Após preparar o pó de casca de ovo, acrescente uma porção generosa de bicarbonato de sódio. Pouco antes da utilização, finalize a mistura com vinagre. Este preparado natural é apto para desincrustar utensílios e remover resíduos carbonizados de louças e fornos.>

• Alvejante para vestimentas claras: Limpe as cascas e leve-as à fervura. Após escorrer, amasse-as delicadamente e insira-as em um saco de linho. Adicione este saco à lavagem de tecidos claros para restaurar a cor.>

Nutrição para o jardim

O potencial das cascas estende-se para além da limpeza. Você pode empregar cascas de ovos com sucesso na jardinagem, pois atuam como um fertilizante eficaz para as plantas.>

Para uma opção descomplicada, simplesmente regue suas plantas com a água fria e sem sal resultante do cozimento dos ovos. Para um fertilizante mais potente, derrame água fervente sobre as cascas e deixe-as em um local aquecido por uma semana. >