EX-AMIGOS?

Fe Paes Leme desabafa e revela por que se afastou de Bruno e Giovanna

Em podcast, atriz detalhou os motivos do afastamento dos famosos, que eram seus grandes amigos

Fernanda Paes Leme decidiu falar abertamente sobre o afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso , que eram seus amigos próximos. No seu podcast "Grande Surto" que foi ao ar nesta quarta-feira (16), a atriz detalhou os motivos por trás do afastamento e desabafou sobre os sentimentos em relação à amizade. >

"Eu tive realmente uma amizade muito próxima e de muitos anos com eles. A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também”, explicou Fernanda, ao lado das convidadas Juvi Chagas e Jana Rosa. >

No episódio que teve como tema “Amizade tem prazo de validade?”, a famosa admitiu que tentou manter o vínculo a qualquer custo, mas hoje vê a sua postura com outros olhos. “Eu acho que eu cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi”, ressaltou no programa. >