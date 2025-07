POLÊMICA

Giovanna Ewbank detona fala racista de dono da RedeTV!: 'Acha que é o centro do universo'

Apresentadora rebateu empresário após comentário xenofóbico sobre imigrantes africanos

Giovanna Ewbank (38), usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para criticar duramente o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho (62), sócio da RedeTV! e ex-marido de Luciana Gimenez, após ele publicar um comentário considerado racista e xenofóbico. A fala aconteceu depois que o irmão de seu filho foi assaltado em Barcelona, na Espanha. >

Giovanna respondeu à altura: "Acho que as verdades incontestáveis são outras, Marcelo!", começou. "1 - Você foi racista, e não sou eu quem está dizendo. Foi você quem escreveu. Racismo é crime, assim como furto. A única coisa óbvia aqui é essa fala vinda sempre do mesmo lugar: homens brancos, ricos, heterossexuais, que se acham superiores por terem dinheiro", escreveu a atriz e apresentadora em seu perfil no X (antigo Twitter).>