Liniker anuncia lançamento de música inédita de Gilberto Gil escrita há quase 40 anos

'When The Wind Blows' ganhará sua primeira gravação oficial na voz da artista

Elis Freire

Publicado em 15 de julho de 2025 às 22:41

Gilberto Gil e Liniker dividiram o palco em turnê "Tempo Rei" Crédito: Reprodução / Instagram

Vencedora do Grammy Latino em 2022 e autora do recém sucesso "Caju" (2024), Liniker teve uma missão mais do que especial dada nas suas mãos: gravar uma música inédita de Gilberto Gil. A cantora anunciou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira (14); a música já vai ao ar nesta quarta (16) em todas as plataformas de áudio e no YouTube.>

Intitulada “When The Wind Blows”, a canção que ganhará sua primeira versão na voz de Liniker, foi escrita há quase quatro décadas por Gil, mas nunca foi lançada. >

Ao anunciar a novidade, Liniker compartilhou um áudio recebido do baiano, em que o cantor a convida para dar vida à canção esquecida no tempo. Liniker, fiquei me lembrando de uma música que há muitos anos pensei em gravar e acabei não gravando. Não foi lançada. Acho que vai ficar muito interessante no seu jeito próprio de cantar", declarou ele, que chamou a artista para dividir o palco da turnê “Tempo Rei”, em São Paulo.>

Na publicação, Liniker celebrou a oportunidade: “Começou como referência e admiração, e virou parceria musical. Que honra poder escrever mais um capítulo da minha e da sua história, Gilberto Gil”. >