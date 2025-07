CELULAR

Desinstale agora: aplicativo famoso está roubando dados, alertam especialistas

Milhões de downloads, risco total: saiba qual aplicativo está expondo suas informações a golpistas

Um aplicativo com aproximadamente 500 mil downloads e outro que já alcançou 1 milhão de instalações representam um perigo significativo para a segurança dos seus dados. De acordo com especialistas em cibersegurança, ambos devem ser desinstalados imediatamente para proteger sua privacidade.>

Quais dados os apps estão roubando?

A principal função oculta desses aplicativos é a transferência de dados eficiente para fora do seu aparelho. Eles estão vazando fotos, vídeos, áudios e sua localização em tempo real, comprometendo sua intimidade. Além disso, compartilham informações detalhadas sobre o funcionamento interno do seu dispositivo.>

Informações como sua lista de contatos, contas vinculadas, operadora de celular, marca, modelo e o número da versão operacional do seu dispositivo também são coletadas. Com essa última informação, os hackers conseguem invadir os sistemas operacionais com muito mais facilidade, deixando você vulnerável.>

Como se proteger se você instalou?

Várias denúncias foram feitas ao Google sobre a falta de segurança desses aplicativos, e a empresa agiu prontamente, removendo-os da loja de aplicativos do Android. Para os usuários que já os possuem instalados no celular, a única maneira de se proteger é excluí-los manualmente, o que requer uma ação rápida.>

O que complica ainda mais a situação é que esses aplicativos, por sua natureza maliciosa, normalmente não aparecem na tela inicial do seu celular. Portanto, para realizar a exclusão, você deve acessar as Configurações do seu aparelho e, em seguida, ir até a Visão Geral do Aplicativo para encontrá-los e desinstalá-los.>