FOI MULTADA

Estrela de Harry Potter, Emma Watson é proibida de dirigir após ser flagrada em excesso de velocidade

Atriz já tinha nove pontos na carteira de motorista antes de novo incidente

Emma dirigia a 61 km/h em uma zona de 48 km/h em Oxford, Inglaterra, na noite de 31 de julho do ano passado. Antes do incidente, a atriz já tinha nove pontos em sua carteira de motorista. Com o novo flagra, o Juiz Distrital Arvind Sharma acrescentou mais três pontos em sua carteira, o que acionou automaticamente a suspensão de seis meses sob a lei britânica.>