DE VOLTA!

Após 14 anos, Durval Lelys volta com a Trivela; veja datas e onde comprar ingresso

Estilo de show em trio sem cordas marcou gerações da Axé Music e é amado por fãs do cantor

F Felipe Sena

Publicado em 16 de julho de 2025 às 20:54

Durval Lelys Crédito: divulgação

Um dos grandes nomes da Axé Music, Durval Lelys atendeu a pedidos de fãs e anunciou, nesta quarta-feira (16), a volta do Trivela do Asa, evento que marcou uma geração no cenário da música baiana. >

Depois de 14 anos, o projeto itinerante que consagrou a banda Asa de Águia como uma das maiores do Carnaval de Salvador retorna já com data marcada. O evento acontecerá em Natal (RN), no dia 13 de setembro, e no Rio de Janeiro (RJ), em 18 de outubro.>

Os fãs comemoram a volta do Trivela na publicação feita pelo perfil do cantor no Instagram. “Chegou a hora de reviver a melhor época! Que saudade!”, disse um. “Já chorei, já pulei, já gritei! Ainda não acredito que a trivelinha voltou”, comentou outra com diversos emojis de choro. “A maior invenção do mundo voltou”, comemorou outro fã. >

Como diz o próprio nome, Trivela é uma espécie de barco a vela, mas com a atratividade de ser um trio, que navega em meio a multidão, Diferente de alguns blocos no Carnaval, a Trivela se move livremente com o público acompanhado atrás, sem cordas nem abadás.>