TITANOBOA

Maior cobra da história vivia no Brasil e pesava mais de 1 tonelada

Fóssil gigante foi encontrado em mina de carvão na Colômbia; espécie viveu há 60 milhões de anos

Cobras já causam medo por si só. Agora, imagine uma que chegava a 13 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada. Assim era a Titanoboa, uma serpente pré-histórica que viveu há cerca de 60 milhões de anos e se movia com facilidade por pântanos e rios nas florestas tropicais da América Latina. >

Essa cobra gigantesca foi, por muito tempo, o principal predador do seu ecossistema, superando até crocodilos em tamanho e força. E, mesmo hoje, mais de uma década após sua descoberta, cientistas seguem tentando entender melhor seus hábitos.>

A descoberta em solo colombiano

No mesmo local, também foram descobertos fósseis de outros animais gigantes da época, como tartarugas enormes e peixes-pulmão desproporcionais.>

O tamanho impressiona

De acordo com a Encyclopedia Britannica, uma Titanoboa adulta média media cerca de 13 metros de comprimento e pesava aproximadamente 1.135 quilos, ou seja, mais de 1,2 tonelada.>

Para comparação: as sucuris, que estão entre as maiores cobras vivas, costumam atingir 6,5 metros, e os exemplares recordistas mal chegam aos 9 metros. Até hoje, nenhuma serpente moderna passou dos 9,6 metros.>

Gigante da selva tropical

Segundo a National Geographic Espanha, o ambiente quente e úmido do Paleoceno (período da Terra há 60 milhões de anos), logo após a extinção dos dinossauros, favoreceu o crescimento dessa espécie. A Titanoboa vivia em regiões alagadas e florestas tropicais, com hábitos parecidos com os das sucuris atuais.>