BASTIDORES DA TV

Sindicato dos Artistas repudia 'estrelismo' de Sophie Charlotte em gravação da Globo

Atriz teria se recusado a almoçar perto de figurantes; presidente do sindicato critica comportamento e emissora nega versão

O Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro divulgou uma nota de repúdio contra Sophie Charlotte na última quarta-feira (16), após relatos de que a atriz da Globo teria se recusado a almoçar próxima aos figurantes durante as gravações da nova novela da emissora em São Paulo. >

Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, do R7, Sophie teria exigido a presença de um segurança enquanto fazia sua refeição, com o objetivo de não ser incomodada pelos demais profissionais no set. “É uma falta de respeito com a categoria de figurantes, que são pessoas extremamente importantes para uma produção, para uma novela, para uma cena. É uma categoria pisada, que luta por 100 reais por dia. Tratam, humilham de uma maneira descomunal essa categoria”, declarou Hugo Gross, presidente do sindicato. Ele ainda criticou a postura da emissora: “Pior de tudo, uma emissora de televisão, que é a TV Globo, aceita isso e fica refém dela [da atriz], botando até segurança”.>