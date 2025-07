ENTENDA!

Derrocada e nova vilã? Odete fica furiosa com casamento de filho 'perdido' e pode ceder a ameaça de cunhada

De mal a pior, Odete Roitman pode sofrer uma rasteira nos próximos capítulos de ‘Vale Tudo’ e fica amedrontada com ameaça de nova personagem da trama

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:36

Odete tramará contra empresa de Raquel Crédito: Reprodução

Parece que os dias não vão ser dos melhores para Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos de ‘Vale tudo’. Acostumada a ter todos os seus desejos e vontades atendidos por causa de seu poder aquisitivo e postura de soberba, a vilã vai passar por poucas e boas na trama, que tem chegado à reta final. >

O filho que Odete escondia por vergonha de sua condição de rodas, o Leonardo (Guilherme Magon), após sofrer um acidente de carro, vai se apaixonar e casar com a nova cuidadora, Ana Clara (Samantha Jones). A moça é neta de Nise (Teca Pereira), que morreu na trama, de acordo com informações do Notícias da TV.>

Na trama, que tem tido várias reviravoltas e torta de climão, a “sogrinha”, como Ana Clara chama Odete, em primeiro momento após casamento com Leonardo, e a jovem terão uma feia discussão.>

Odete fica em estado de choque com a notícia e chama a moça de “louca”, além de alegar que o casamento foi feito com uma identidade falsa do rapaz.>

Ana Clara vai deixar Odete furiosa Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Clara ainda confronta a vilã e diz que ela “pode espernear”, mas que ela tem o documento, no caso a certidão de nascimento. A mocinha ainda ameaça Odete, dizendo que ela deve tomar uma “providência” bem rápido, para que ela não conte tudo a Heleninha, que acreditava que o irmão estivesse desaparecido ou morto.>