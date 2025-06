NOVELA DAS 9

Qual é o segredo de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’?

Empregada sabe detalhes do passado sombrio da vilã

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, exibido no horário nobre da TV Globo e adaptado por Manuela Dias, um dos maiores segredos da trama começa a vir à tona. A vilã Odete Roitman (Debora Bloch) esconde um passado sombrio, que é mantido sob controle graças à chantagem de Nice (Teca Pereira), ex-empregada da casa e única testemunha de episódios que podem mudar o rumo da história. >

Nice guarda um segredo que envolve diretamente a morte do filho mais velho de Odete. Durante anos, Heleninha (Paolla Oliveira) carregou a culpa do acidente fatal, acreditando que ela mesma estava ao volante do carro. No entanto, a verdade é outra: quem dirigia naquela noite era Odete, tomada pelo desespero após ser flagrada pelo filho durante um momento íntimo com um amigo do rapaz.>