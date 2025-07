CARO E RESERVADO

Outros famosos foram cremados na mesma capela escolhida pelos familiares de Preta; saiba quais

Corpo da cantora será cremado em cerimônia íntima após velório no Theatro Municipal

Elis Freire

Publicado em 23 de julho de 2025 às 21:48

Preta Gil Crédito: Reprodução/ Instagram

A família de Preta Gil optou por realizar a cremação do corpo cantora de forma reservada, em cerimônia íntima na capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. Após um velório aberto ao público nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o corpo seguirá no mesmo dia, às 14h, para esse momento final ao lado dos familiares.>

Outros famosos também escolheram a mesma capela para esse momento de despedida. Foi o caso do ator Ney Latorraca, da atriz Françoise Fourton, de Milton Gonçalves, MC Marcinho, Aracy Balabanian e até mesmo da jornalista Gloria Maria. O custo da capela é a partir de R$ 5,5 mil, dependendo do tipo de serviço contratado.>

Ser cremada foi um desejo expressado por Preta em vida, assim como o velório no Theatro Municipal que antecederá o momento, com possibilidade da ida dos fãs para prestarem sua homenagens, em memória da filha de Gilberto Gil. >

Detalhes da capela

A capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência é tipo anfiteatro com 150 poltronas. Lá, há um serviço de cerimonialistas que atendem aos pedidos da família ou responsável pelo velório. De acordo com a Quem, já houve roda de pagode, coquetel e uma festa de 15 anos com direito a valsa.>

O software que comanda o momento da cerimônia tem, atualmente, seis opções de vídeos com mais de mil imagens e música, com duração de cinco minutos. Há uma projeção de imagens da natureza com sons e luz e chuva de pétalas de rosa.>