ROMANCE

Amado Batista rebate críticas sobre casamento com esposa 51 anos mais jovem: 'Amor não tem idade'

Cantor de 74 anos desabafa sobre ataques recebidos após se casar com a miss Calita Franciele de 23

O cantor Amado Batista, de 74 anos, se manifestou novamente sobre as críticas que vem recebendo por conta de seu relacionamento com a miss Calita Franciele, de 23. O casal oficializou a união em março deste ano, com uma cerimônia luxuosa realizada na fazenda do artista, no Mato Grosso, uma propriedade avaliada em cerca de R$ 350 milhões. >