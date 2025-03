VIAGEM ROMÂNTICA

Calita Franciele esquece biquínis na lua de mel com Amado Batista e improvisa solução

Durante viagem a um resort na Bahia, a miss revelou perrengue com a bagagem e contou como resolveu a situação de forma inusitada

Calita Franciele e Amado Batista estão aproveitando a lua de mel em um resort na Bahia , mas a viagem romântica teve um contratempo inesperado. A miss usou as redes sociais para compartilhar um perrengue com a bagagem: esqueceu de levar os biquínis e precisou improvisar. >

No entanto, o imprevisto não parou por aí. “Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor”, contou, levando a situação com bom humor.>