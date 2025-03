TELEVISÃO

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta quinta (20)?

Filme retrata os desafios e conflitos familiares às vésperas de um casamento, garantindo boas risadas e momentos emocionantes

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta quinta-feira (20) a comédia romântica Nossa União, Muita Confusão (Our Family Wedding, no original), lançada em 2010. O longa reúne um elenco de peso, incluindo Forest Whitaker (O Mordomo da Casa Branca), America Ferrera (Barbie) e Lance Gross (Tyler Perry’s House of Payne). >