CURIOSIDADE

Jornalista da TV Bahia revela trabalho inusitado na faculdade: 'Eu era um Teletubbie'

O apresentador surpreendeu os telespectadores ao contar que interpretava um dos famosos personagens infantis

Durante a edição desta quinta-feira (20) do Jornal da Manhã, o apresentador Ricardo Ishmael revelou uma experiência inusitada de sua época de faculdade. Para ganhar dinheiro extra, ele trabalhava interpretando um dos icônicos Teletubbies, personagens do programa infantil britânico que fez sucesso mundial nos anos 1990. >

“Para ganhar um trocadinho na faculdade, a gente se vira. Eu fazia Teletubbie”, contou o apresentador, relembrando que recebia R$ 10 para vestir a fantasia e atuar como um dos personagens. O valor, segundo ele, ajudava a cobrir algumas despesas do dia a dia.>

A colega de bancada, Andrea Silva, curiosa com a revelação, quis saber qual dos personagens Ricardo interpretou. No entanto, ele não se recordava. Em um momento descontraído, os apresentadores riram da situação, e Andrea, conhecida carinhosamente como Dedea, demonstrou surpresa com a história compartilhada durante o quadro de vagas de emprego.>