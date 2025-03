SUSTO

Fabiana Justus vai parar no hospital e revela: 'Mega infecção urinária'

A influenciadora precisou tomar medicação na veia nesta quarta (19)

Em remissão da leucemia , Fabiana Justus foi parar no hospital por um outro motivo. Ao sentir febre e mal-estar, a influenciadora procurou a unidade de saúde onde descobriu que estava com uma infecção urinária, caracterizada pela influenciadora como uma “mega infecção” >

Nesta terça (18), através dos stories do Instagram, a filha do empresário Roberto Justus detalhou o caso e informou que já foi liberada para casa. “Meu dia começou no hospital. Acordei com muita febre e mal-estar. Graças a Deus, era só uma mega infecção urinária. Já estou tratando e fui liberada para casa”, contou Fabiana.>

Fabiana Justus foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em 2024 e passou por um transplante de medula óssea no final do mês de março daquele ano. Após seis meses do sucesso do procedimento, ela não é mais considerada uma paciente imunossuprimida e, atualmente, faz um tratamento de manutenção para garantir que a doença não retorne.>