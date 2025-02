FORÇA

Fabiana Justus mostra evolução do cabelo após tratamento contra câncer: 'Momentos marcantes'

Influenciadora fez um vídeo com gravações mensais do cabelo

Em remissão do câncer, a influenciadora digital Fabiana Justus mostrou a evolução de seus cabelos durante o tratamento contra a doença. A empresária publicou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (27) com gravações mensais do crescimento do cabelo. >