PREMIAÇÃO

Artista plástico baiano é premiado por Academia Internacional de Arte em Roma

Eduardo Lima, que retrata o sertão baiano, foi condecorado com a medalha de prata

O artista plástico baiano Eduardo Lima, natural de Capim Grosso, foi condecorado com a medalha de prata pela Academia Internacional de Arte Moderna de Roma, na Itália. Reconhecido por retratar o sertão baiano e o Nordeste brasileiro com cores vibrantes e uma estética marcada pela alegria e simplicidade, Eduardo vê sua trajetória ganhar destaque internacional. >

A premiação aconteceu na Basílica Santa Maria in Montesantoum durante a XIV Mostra Internacional – Jubileu de Roma 2025, um dos eventos mais prestigiados do circuito artístico europeu. Para a ocasião, o artista criou uma obra inédita, intitulada "Piedade", inspirada na célebre escultura Pietà, de Michelângelo.>

Na releitura, Eduardo transporta o sentimento de dor e fé da obra renascentista para a realidade do povo sertanejo, retratando com sensibilidade a resistência, a esperança e a força do homem nordestino. “Foi uma forma de homenagear a fé do nosso povo, que mesmo diante das dificuldades, nunca perde a esperança”, afirmou o artista.>