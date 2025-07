COLUNA BRUNO WENDEL

Maior traficante da RMS retorna a presídio onde falava com comparsas fora da unidade

Líder do Bonde do Maluco na Região Metropolitana está em Salvador

Não é exagero dizer que Colorido, uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM) no estado, está à vontade. Em junho de 2024, quando custodiado no CPMS, o traficante foi alvo da Operação Torre, capitaneada pelo Ministério Público do Estado (MPBA). A investigação descobriu que ele usava celulares para se comunicar com outros internos e com os comparsas atuantes fora da prisão.>