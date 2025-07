FLAVIA AZEVEDO

Comer a fama: veja como o luto por Preta Gil mostra um novo ritual digital

Exposição de lembranças, mensagens íntimas e disputas simbólicas explicitam transformação do luto em performance social

Como você sabe, a morte de Preta mobilizou muita gente com sinceridade. Observei - de longe, triste e comovida - as abundantes reações de pesar e carinho. Porém, como sempre, junto com a comoção, surge aquele movimento que já conhecemos bem: publicações de intimidades, relatos de encontros do passado e o povo “do contra” que não se contém. Dessa vez, foi uma explosão do fenômeno e a dinâmica é curiosa. De repente, a memória da pessoa falecida passa a ser repartida e consumida como uma espécie de bem coletivo. Vamos chamar de “canibalismo digital”, uma releitura explícita do antigo canibalismo. Só que, agora, em vez do corpo, “comem” a imagem dos mortos famosos, em rituais que envolvem imagens, palavras e posts. Explico. >