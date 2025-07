FLAVIA AZEVEDO

A verdade por trás do drama: Ângela Ro Ro está mesmo doente, sem dinheiro e sozinha?

Veja o que descobri sobre a situação da cantora quando fui levantar a história completa

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de julho de 2025 às 11:53

Ângela Ro Ro Crédito: Divulgação

Sim, é pessoal. Nem sei quantas vezes fui a shows de Ro Ro, nas mais variadas circunstâncias e companhias. No mais recente, em Salvador, gargalhei, chorei e, principalmente, fiquei feliz por constatar que ela estava em forma. Só que, outro dia, em vídeos postados no Instagram, Ro Ro, visivelmente abatida, anunciava estar sozinha, doente e sem dinheiro. Depois disso, foi hospitalizada e o que se divulga, desde então, é: doença grave e vulnerabilidade financeira. Essa é uma situação mais comum do que gostaríamos, para muitas pessoas. E entristece toda vez. Bem por isso, fui tentar entender melhor, e este texto seria o lamento pelo abandono de mais uma imensa artista. Porém, descobri que a história não é bem assim.>

Ro Ro está solteira e não tem parentes próximos vivos. Isso quer dizer que, até onde apurei, não há ninguém que seja automaticamente responsável por cuidar dela neste momento. Mas, existe amor no RJ. Conversando com pessoas próximas, soube que, com o adoecimento, verdadeiros amigos chegaram junto. Agora, um grupo, com maioria de mulheres - mas que inclui Ricardo Mac Cord (pianista e grande companheiro da cantora) e Frejat (parceiro musical e amigo) - tem se desdobrado para os cuidados necessários. Foi desse modo que conseguiram que ela concordasse com a internação, por exemplo, já que ela estava resistente. Essas pessoas se alternam no acompanhamento no hospital, se organizam para resolver demandas cotidianas (inclusive financeiras) e se preparam para o acolhimento, depois da alta médica.>

Momentos de Ângela Ro Ro 1 de 4

Sobre a saúde, a situação ainda é bastante delicada. Ro Ro segue instável, internada no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, desde o último dia 17. No entanto, está muito bem assistida, por uma equipe de profissionais competentes e atenciosos. Apurei que a cantora tem plano de saúde e o acompanhamento de uma médica particular que – de forma voluntária e carinhosa – faz visitas regulares e monitora todo o processo. Depois de um momento inicial de poucas esperanças de sobrevida, a novidade é que, nos últimos dias, houve uma melhora no quadro e, agora, a expectativa é de recuperação plena, ainda que lenta.>

Filha única, Ângela herdou dos pais pelo menos dois imóveis no estado do Rio de Janeiro: uma casa em Saquarema e um apartamento em Copacabana. Além disso, há toda uma obra como compositora de grandes sucessos da música popular brasileira. Então, mesmo que exista uma dificuldade financeira, ela é circunstancial. No patrimônio afetivo, ainda há – além do grupo de amigas – uma turma que já produziu show com renda revertida para despesas imediatas, porque, claro, houve uma abrupta queda de renda desde que ela precisou parar de trabalhar para cuidar da saúde.>

Então, a resposta à pergunta “a cantora Ângela Ro Ro está mesmo gravemente doente, sem dinheiro e sozinha?” é sim e não. Está doente, mas com expectativa de recuperação. Há dificuldades financeiras, mas tem como resolver. Não tem família, mas tem amigos. Melhor assim.>

Bom saber que a protagonista dos maiores barracos da cena musical brasileira, a compositora e intérprete dos hinos das minhas noites nos melhores botecos, a cantora que me fez gastar – junto com Sandro – meus últimos trocados, aos 19 anos, pra ir àquele show em Recife, também criou vínculos importantes. A figura “complicada”, a artista “caótica”, não está sozinha. Não há mendicância nem caos. Os amigos que estão cuidando dela talvez apenas não queiram protagonizar entrevistas, matérias e posts mostrando o quanto são incríveis. Mas estão lá, como deve ser.>