COLUNA BRUNO WENDEL

Caos no DPT de Feira de Santana: falta de efetivo compromete atuação de perícias

Unidade conta apenas com 20 peritos para atender 11 cidades

Feira de Santana registrou um cenário alarmante no último dia 22. Três ocorrências graves — um acidente de trânsito com morte na BR-101, um homicídio em Feira de Santana e outro em Rafael Jambeiro — foram atendidas por apenas um perito criminal , segundo o Sindicato dos Peritos Criminais da Bahia (Asbac) . A primeira ocorrência foi registrada às 19h04 e o último atendimento foi à meia-noite. >

Essa maratona dramática de atendimentos revela uma realidade alarmante: o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, que possui a maior demanda pericial do interior da Bahia, conta hoje com apenas 20 peritos criminais em atividade, sendo que dois estão afastados — uma por licença maternidade e outro por motivo de saúde — para atender as demandas de 11 cidades: Feira de Santana, Rafael Jambeiro, Anguera, Antônio Cardoso, Serra Preta, Santa Bárbara, Irará, Santo Estêvão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho e Ipacaetá. >